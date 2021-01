Ex Ilva | Arcuri nella fabbrica ArcelorMittal di Genova | “Lo Stato cura tutti gli stabilimenti | si punti ad acciaio sempre più verde”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) A margine della commemorazione in ricordo di Guido Rossa (operaio, sindacalista e militante del Pci assassinato dalle BR nel 1979) l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico, promette investimenti dinell’attraverso l’imminente passaggio alla maggioranza della quota capitale dell’azienda siderurgica attualmente nelle mani di. L’Agenzia nazionale per lo sviluppo Invitalia, di proprietà del ministero dell’Economia e amministrata dal commissario straordinario per il contrasto dell’emergenza Covid, promette un rientroproprietà al 50% per poi passare alla maggioranza in un secondo momento. Dopo anni di commissariamento e la contestata gestione, per i delegati sindacali “bisogna fare investimenti subito”, come ribadisce al ...