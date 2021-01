Europa debole, le tensioni politiche spaventano Piazza Affari (-1,5%). Spread risale a livelli novembre (Di venerdì 22 gennaio 2021) Listini in “rosso” tra casi Covid, vaccini a rilento e allarmi Bce sulla (mancata) crescita nel 2021. Su Piazza Affari pesano anche le incertezze legate al governo Conte. E il differenziale tra BTp e Bund torna a 124, ai massimi da due mesi Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 22 gennaio 2021) Listini in “rosso” tra casi Covid, vaccini a rilento e allarmi Bce sulla (mancata) crescita nel 2021. Supesano anche le incertezze legate al governo Conte. E il differenziale tra BTp e Bund torna a 124, ai massimi da due mesi

Ultime Notizie dalla rete : Europa debole Borsa: Milano piatta con Europa dopo Bce, debole Leonardo Agenzia ANSA Borsa: Europa debole, tensioni politiche pesano su Piazza Affari (Ftse Mib -1,5%)

Giu' banche e petroliferi, spread in rialzo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 gen - Chiusura debole per le Borse europee nell'ultima ...

Diritto alla disconnessione, l'Europa accelera

La cultura del "sempre online" presenta gravi rischi, ne sono conviti i deputati del Parlamento Europeo che hanno approvato a larga maggioranza (476 voti a favore, 126 contrari e 83 astensioni) una nu ...

