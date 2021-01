Eurolega 2020/2021: Cska Mosca sconfitto dal Fenerbahce, vincono Barcellona e Alba Berlino (Di sabato 23 gennaio 2021) Nel venerdì in compagnia dell’Eurolega 2020/2021 di basket un risultato a sorpresa su tutti, vale a dire la sconfitta della capolista Cska Mosca tra le mura amiche contro una squadra comunque forte come il Fenerbahce ma in crisi di risultati in questa stagione e molto indietro in classifica. Finisce 83-89 in terra russa, con i turchi capaci di ribaltare nell’ultimo quarto il -3 con cui hanno approcciato agli ultimi dieci minuti. Il Cska resta in testa a questa edizione, ma si avvicina il Barcellona che vince facile sul campo della Stella Rossa. I serbi faticano tantissimo in chiave offensiva e troppo spesso non riescono a concludere in maniera semplice le proprie azioni. Ne viene fuori un punteggio molto basso, un 60-72 che consente ai catalani di ... Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Nel venerdì in compagnia dell’di basket un risultato a sorpresa su tutti, vale a dire la sconfitta della capolistatra le mura amiche contro una squadra comunque forte come ilma in crisi di risultati in questa stagione e molto indietro in classifica. Finisce 83-89 in terra russa, con i turchi capaci di ribaltare nell’ultimo quarto il -3 con cui hanno approcciato agli ultimi dieci minuti. Ilresta in testa a questa edizione, ma si avvicina ilche vince facile sul campo della Stella Rossa. I serbi faticano tantissimo in chiave offensiva e troppo spesso non riescono a concludere in maniera semplice le proprie azioni. Ne viene fuori un punteggio molto basso, un 60-72 che consente ai catalani di ...

sportface2016 : #Eurolega #basket: il #Fenerbahce ferma il #CskaMosca, vincono anche #Barcellona e #AlbaBerlino - marcellovar : RT @Eurosport_IT: 'Se non ti sta bene, vai a casa!' Ettore Messina perde le staffe per il ritardo di Trinchieri in conferenza stampa ???? #… - d_fantini : È dalla qualità di una difesa che, in linea generale, si può misurare la compattezza di una squadra. I primi tre qu… - Eurosport_IT : 'Se non ti sta bene, vai a casa!' Ettore Messina perde le staffe per il ritardo di Trinchieri in conferenza stampa… - simonepoliti95 : RT @MatteoPuzzuoli: #Milano travolge il #Bayern con una partita perfetta e approfittando del primo vero crollo stagionale degli avversari.… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurolega 2020 Eurolega 2020/2021: Cska Mosca sconfitto dal Fenerbahce, vincono Barcellona e Alba Berlino Sportface.it Eurolega 2020/2021: Cska Mosca sconfitto dal Fenerbahce, vincono Barcellona e Alba Berlino

Nel venerdì in compagnia dell’Eurolega 2020/2021 di basket un risultato a sorpresa su tutti, vale a dire la sconfitta della capolista Cska Mosca tra le mura amiche contro una squadra comunque forte co ...

Eurolega, Olimpia Milano-Bayern Monaco 75-51

Nell’ultimo periodo Milano comprensibilmente molla un poco la presa, il Bayern di Trinchieri arriva a fin al -20 con le iniziative di Flaccadori ma ci pensa Moraschini a chiudere il discorso con una v ...

Nel venerdì in compagnia dell’Eurolega 2020/2021 di basket un risultato a sorpresa su tutti, vale a dire la sconfitta della capolista Cska Mosca tra le mura amiche contro una squadra comunque forte co ...Nell’ultimo periodo Milano comprensibilmente molla un poco la presa, il Bayern di Trinchieri arriva a fin al -20 con le iniziative di Flaccadori ma ci pensa Moraschini a chiudere il discorso con una v ...