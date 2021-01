“Euphoria”: arriva il secondo episodio speciale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Protagonista della serie Zendaya Torna su Sky, “Euphoria”, ma non – purtroppo – con la seconda stagione ma con un nuovo episodio speciale che comunque guiderà gli spettatori ai nuovi episodi. Leggi anche: “Euphoria”: esce oggi, 7 dicembre, l’episodio speciale della serie Il primo, ambientato nel giorno di Natale ha visto la protagonista Rue (interpretata da una magistrale Zendaya) alle prese con la lotta alle dipendenze e con la rottura da Jules. Il secondo episodio, disponibile da sabato 23 gennaio On Demand su Sky e su NOW TV (Su Sky Atlantic arriverà in contemporanea con la messa in onda su HBO, nella notte fra il 24 e il 25 gennaio e poi il 25 sera dalle 23.00), è stato scritto e diretto dal creatore del cult HBO, Sam Levinson, si ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Protagonista della serie Zendaya Torna su Sky, “”, ma non – purtroppo – con la seconda stagione ma con un nuovoche comunque guiderà gli spettatori ai nuovi episodi. Leggi anche: “”: esce oggi, 7 dicembre, l’della serie Il primo, ambientato nel giorno di Natale ha visto la protagonista Rue (interpretata da una magistrale Zendaya) alle prese con la lotta alle dipendenze e con la rottura da Jules. Il, disponibile da sabato 23 gennaio On Demand su Sky e su NOW TV (Su Sky Atlantic arriverà in contemporanea con la messa in onda su HBO, nella notte fra il 24 e il 25 gennaio e poi il 25 sera dalle 23.00), è stato scritto e diretto dal creatore del cult HBO, Sam Levinson, si ...

361_magazine : #Euphoria: il nuovo episodio speciale arriva su #Sky - MADNESSASHIPER : Ragaaaaa aiutato non mi riprendo aiuto quando arriva il 2? #Euphoria #EuphoriaHBO - serryxhazza : Stavo guardando euphoria fino a quando non arriva questo momento io :?????? - RevenewsI : Arriva il 21 gennaio il singolo #LoVasAOlvidar che vede collaborare @billieeilish e @rosalia. Il brano è nato per l… -

Ultime Notizie dalla rete : Euphoria arriva Euphoria, il trailer dell'episodio speciale dedicato a Jules [HD] MYmovies.it “Euphoria”: arriva il secondo episodio speciale

Torna su Sky, "Euphoria", ma non - purtroppo - con la seconda stagione ma con un nuovo episodio speciale che comunque guiderà gli spettatori ai nuovi ...

“Lo Vas a Olvidar”: Rosalía e Billie Eilish finalmente insieme

Lo stile della star catalana incontra quello di Billie per la soundtrack di Euphoria, in una delle collabo più attese degli ultimi 2 anni ...

Torna su Sky, "Euphoria", ma non - purtroppo - con la seconda stagione ma con un nuovo episodio speciale che comunque guiderà gli spettatori ai nuovi ...Lo stile della star catalana incontra quello di Billie per la soundtrack di Euphoria, in una delle collabo più attese degli ultimi 2 anni ...