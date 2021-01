Esclusiva: Scamacca-Juve, lunedì e martedì giorni chiave. E il Parma offre l’obbligo (Di sabato 23 gennaio 2021) Gianluca Scamacca e il suo futuro: lunedì e martedì saranno due giorni chiave. Anche per capire bene la posizione della Juve all’interno dei suoi rapporti privilegiati con il Sassuolo. La stessa Juve che, come raccontato, è alla finestra per capire gli sviluppi della vicenda Dzeko. Carnevali e Paratici hanno continuato a dialogare per Scamacca con una certa continuità, il club emiliano continua a chiudere obbligo di riscatto a 18 mesi ma la Juve confida di trovare una formula anche con diritto, impegnandosi in qualche modo per il futuro. Ripetiamo: il profilo piace molto a Paratici e Cherubini, bisogna trovare la quadra. In caso contrario, ci sarebbe chi è disponibile all’obbligo di riscatto: vi avevamo parlato di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 23 gennaio 2021) Gianlucae il suo futuro:saranno due. Anche per capire bene la posizione dellaall’interno dei suoi rapporti privilegiati con il Sassuolo. La stessache, come raccontato, è alla finestra per capire gli sviluppi della vicenda Dzeko. Carnevali e Paratici hanno continuato a dialogare percon una certa continuità, il club emiliano continua a chiudere obbligo di riscatto a 18 mesi ma laconfida di trovare una formula anche con diritto, impegnandosi in qualche modo per il futuro. Ripetiamo: il profilo piace molto a Paratici e Cherubini, bisogna trovare la quadra. In caso contrario, ci sarebbe chi è disponibile aldi riscatto: vi avevamo parlato di ...

E a Scamacca serve davvero la Juventus? Come da consolidata tradizione societaria, a gennaio la Juventus cerca di comprare uno dei migliori giovani talenti del panorama italiano. L’anno scorso era sta ...

Esclusiva Calciostyle: Il Papu tenta fortemente la Juventus.

Secondo le nostre fonti, la Juventus starebbe pensando di acquisire a titolo definitivo lo scontento Gomez dall’Atalanta. Scamacca sembra non convincere a pieno la dirigenza Torinese, che starebbe qui ...

