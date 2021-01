Enel è una “super major” nelle rinnovabili. SocGen alza TP a 9,8 euro (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Le energie rinnovabili saranno il principale driver della transizione energetica nei prossimi decenni, ma Enel resta molto sottovalutata rispetto al settore, a dispetto delle prospettive di crescita ed utili e nonostante la sua capacità di esecuzione nel settore delle rinnovabili sia la più elevata, in media 7,5 GW all’anno nei prossimi dieci anni. E’ quanto sottolinea Societe Generale, che ha rivisto al rialzo del 10% il Target Price di Enel a 9,8 euro dagli 8,9 euro precedenti, confermando un giudizio Buy. Per gli analisti di SocGen, le azioni Enel continuano a negoziare con uno sconto del 23-33% rispetto al settore sia in termini di previsioni EV/EBITDA sia sul rapporto P/E del 2021 e 2022. In più, l’azienda offre un interessante ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Le energiesaranno il principale driver della transizione energetica nei prossimi decenni, maresta molto sottovalutata rispetto al settore, a dispetto delle prospettive di crescita ed utili e nonostante la sua capacità di esecuzione nel settore dellesia la più elevata, in media 7,5 GW all’anno nei prossimi dieci anni. E’ quanto sottolinea Societe Generale, che ha rivisto al rialzo del 10% il Target Price dia 9,8dagli 8,9precedenti, confermando un giudizio Buy. Per gli analisti di, le azionicontinuano a negoziare con uno sconto del 23-33% rispetto al settore sia in termini di previsioni EV/EBITDA sia sul rapporto P/E del 2021 e 2022. In più, l’azienda offre un interessante ...

