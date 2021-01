Emanuele Filiberto: «Chiedo perdono ai fratelli ebrei. Condanno le leggi razziali» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Le scuse del figlio di Vittorio Emanuele, e nipote dell’ultimo re d’Italia, Umberto II. È il momento di fare i conti con la Storia. Ma non mi aspetto di ottenere perdono» Leggi su corriere (Di venerdì 22 gennaio 2021) Le scuse del figlio di Vittorio, e nipote dell’ultimo re d’Italia, Umberto II. È il momento di fare i conti con la Storia. Ma non mi aspetto di ottenere

HuffPostItalia : Emanuele Filiberto di Savoia chiede scusa per le leggi razziali: 'Una vergogna' - Corriere : Emanuele Filiberto: «Chiedo perdono per le leggi razziali» - fattoquotidiano : Shoah, Emanuele Filiberto condanna le leggi razziali firmate da Vittorio Emanuele III e chiede perdono. Levi: “Atto… - serenel14278447 : RT @Corriere: Emanuele Filiberto: «Chiedo perdono per le leggi razziali» - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Giornodellamemoria le scuse di Emanuele Filiberto: 'Le leggi razziali una vergogna' #ANSA -