Elicottero si schianta al suolo | non ci sono sopravvissuti

BreakingItalyNe : USA: Elicottero militare si schianta durante un volo di esercitazione a Mendon nello stato di New York: 3 membri de… - BreakingItalyNe : FILIPPINE: Elicottero militare si schianta a Impasug-ong nella provincia di Bukidnon sull'isola di Mindanao: 7 sold… -

Ultime Notizie dalla rete : Elicottero schianta

Tre soldati Usa sono morti in un incidente in elicottero a New York durante una "missione di addestramento", come hanno riportato fonti militari. Le foto della ...Filippo Bubbo, venticinquenne originario della Calabria e residente a Pisa, è morto in seguito a un drammatico incidente stradale tra tir ...