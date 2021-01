"Elezioni inevitabili". Tam-tam in Parlamento, per Conte è finita: conferme Pd e M5s, il terremoto finale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tam-tam frenetico, dal Parlamento e dalle sacre stanze arrivano sempre più conferme: il piano di Giuseppe Conte è destinato al fallimento. No, i voti al Senato non li trova: la ricerca dei cosiddetti responsabili è ferma. E mercoledì 27 gennaio, nel giorno del voto in Parlamento sulla relazione sulla Giustizia di Alfonso Bonafede, si potrebbe consumare il redde rationem. Italia Viva infatti voterà contro e il governo potrebbe andare sotto. Una netta conferma alla possibilità che sia crisi arriva da Bruno Tabacci, che interpellato da SkyTg24 ha ammesso: "Se la maggioranza non si rafforza il passaggio elettorale sarà inevitabile". Dunque un altro secco "no" del M5s a Matteo Renzi: "Leggiamo dichiarazioni e interviste di esponenti politici ancora convinti che ci sia spazio per ricucire con Renzi. Questo nonostante le mie ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tam-tam frenetico, dale dalle sacre stanze arrivano sempre più: il piano di Giuseppeè destinato al fallimento. No, i voti al Senato non li trova: la ricerca dei cosiddetti responsabili è ferma. E mercoledì 27 gennaio, nel giorno del voto insulla relazione sulla Giustizia di Alfonso Bonafede, si potrebbe consumare il redde rationem. Italia Viva infatti voterà contro e il governo potrebbe andare sotto. Una netta conferma alla possibilità che sia crisi arriva da Bruno Tabacci, che interpellato da SkyTg24 ha ammesso: "Se la maggioranza non si rafforza il passaggio elettorale sarà inevitabile". Dunque un altro secco "no" del M5s a Matteo Renzi: "Leggiamo dichiarazioni e interviste di esponenti politici ancora convinti che ci sia spazio per ricucire con Renzi. Questo nonostante le mie ...

