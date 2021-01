"Eh ca***, questo merita". Cosa esce di bocca a Justin Mattera dopo aver sfilato in studio: Amadeus di sasso (Di venerdì 22 gennaio 2021) Justine Mattera è una bomba vera. Super-sexy e non solo: sbanca totalmente a I soliti ignoti, quiz di Amadeus in onda su Rai 1. La modella 50enne deve indovinare il mestiere di un figurante. Cerca indizi: cammina per lo studio e gli gira intorno. "Ammazza Justine hai fatto una sfilata!", dice scherzando Amadeus. La Mattera risponde con una gaffe: “Eh ca**o questo vestito merita!". Imbarazzo. Risate. Un applauso per stemperare gli animi. Ma la puntata con Justine è un vero record. La modella vince 100mila euro da devolvere in beneficenza. Superate le prime difficoltà iniziali, la Mattera sbanca con il parente misterioso. Applausi per Justine e anche per Amadeus e I ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021)è una bomba vera. Super-sexy e non solo: sbanca totalmente a I soliti ignoti, quiz diin onda su Rai 1. La modella 50enne deve indovinare il mestiere di un figurante. Cerca indizi: cammina per loe gli gira intorno. "Ammazzae hai fatto una sfilata!", dice scherzando. Larisponde con una gaffe: “Eh ca**ovestito!". Imbarazzo. Risate. Un applauso per stemperare gli animi. Ma la puntata cone è un vero record. La modella vince 100mila euro da devolvere in beneficenza. Superate le prime difficoltà iniziali, lasbanca con il parente misterioso. Applausi pere e anche pere I ...

Ultime Notizie dalla rete : ca*** questo I soliti ignoti, "eh ca*** questo merita": Justine Mattera, cosa le esce di bocca dopo aver sfilato in studio. Amadeus di sasso Liberoquotidiano.it Indebitati fino al collo? Ecco come uscirne (senza vendere la casa)

Due milioni di nuclei in Italia sono «sovraindebitati». Per pagare i prestiti spesso finiscono nelle mani della malavita. Gli enti che aiutano e il decreto legge che cancella il pregresso con la «esde ...

Ca' Rezzonico, riprende la petizione per corse più frequenti dei vaporetti

L'APPELLOSu richiesta di molti veneziani è ripresa la raccolta delle firme per il ripristino di tutte le corse della linea 1 Actv nella fermata di Ca' Rezzonico. «In un solo giorno ne ...

