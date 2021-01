Ecco il piano di Joe Biden contro il coronavirus

Leggi su wired

(Di venerdì 22 gennaio 2021) (foto:-Harris Transition/Sipa Usa)Joe, fresco di insediamento alla Casa Bianca, dichiara guerra al. E non è solo un modo di dire: il neo presidente degli Stati Uniti, infatti, ha annunciato che farà ricorso anche a misure straordinarie per riprendere illlo e portare il paese fuori dalla crisi provocata dalla pandemia. Tutti i punti della sua strategia – dall’obbligo di portare la mascherina ai rimborsi federali agli stati – sono descritti in un documento di quasi 200 pagine, per un costo di 1,9 miliardi di dollari. Vediamo i principali. Mascherine obbligatorie L’ordine esecutivo lo aveva firmato il giorno stesso del suo ingresso ufficiale alla Casa Bianca, a rimarcare di nuovo la profonda differenza con l’amministrazione Trump: indossare le mascherine non è una violazione della libertà ...