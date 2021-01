Eccellenze Campane celebra Procida Capitale della Cultura | menù con le specialità dell’isola

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tornano gli appuntamenti con il gusto e la buona cucina die Verace Sudd. Il polo enogastronomico ha organizzato un’iniziativa perre la recente nomina di2022. Sabato 23 gennaio e domenica 24 gennaio a pranzo nel locale di via Brin a Napoli gli ospiti avranno la possibilità di degustare unstudiato ad hoc per festeggiare questo importante riconoscimento e per valorizzare le ricettetradizione culinaria. Come sempre, saranno protagonisti delgli ingredienti di qualità del territorio, mentre gli ampi spazi del locale saranno organizzati nel pieno rispetto delle normative sanitarie, per esaudire al meglio le esigenze ...