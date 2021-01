E se i Trump divorziassero? Melania potrebbe avere 50 milioni di dollari e la custodia del figlio

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Donaldesce dai riflettori, dopo la fine del suo turno presidenziale. Apparentemente, l’ex premier degli Stati Unitiperdere la moglie oltre alla poltrona: girano voci a New York che, ex first lady, abbia in mente l’idea di chiedere il divorzio. 50diper Lady? Questa è la cifra che secondo l’avvocatessa divorzista di New York Jaqueline Newman il tycoon americano dovrebbe versare alla moglie nel caso del divorzio. Su questa cifra influiscono molti fattori, tra cui alcune clausole presenti nel contratto matrimoniale. Infatti, il contratto prevedeva una clausola aggravante per il “misbehaviour“, cioè in caso di comportamenti sbagliati da parte di Donald. Tra questi comportamenti è anche inserita ...