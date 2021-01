E’ rottura tra Dzeko e Fonseca. Il bosniaco potrebbe dire addio alla Roma (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo quanto scrive Calciomercato.com, tra la Roma e il suo attaccante, Edin Dzeko, si è arrivati alla rottura. La mancata convocazione, giustificata ufficialmente con una contusione rimediata nella gara di Coppa Italia contro lo Spezia, sarebbe in realtà una scelta, quasi una punizione. Dzeko, infatti, è uno dei protagonisti di quello che è stato definito un ammutinamento dello spogliatoio giallorosso. Addirittura potrebbe essere nell’aria un suo addio alla Roma. E’ forte la tensione con Fonseca. “Una tensione quella fra Dzeko e Fonseca sfociata in rottura nell’immediato post-gara di Coppa Italia e ancor più duramente nella mattinata successiva in cui è servito un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo quanto scrive Calciomercato.com, tra lae il suo attaccante, Edin, si è arrivati. La mancata convocazione, giustificata ufficialmente con una contusione rimediata nella gara di Coppa Italia contro lo Spezia, sarebbe in realtà una scelta, quasi una punizione., infatti, è uno dei protagonisti di quello che è stato definito un ammutinamento dello spogliatoio giallorosso. Addiritturaessere nell’aria un suo. E’ forte la tensione con. “Una tensione quella frasfociata innell’immediato post-gara di Coppa Italia e ancor più duramente nella mattinata successiva in cui è servito un ...

trash_italiano : Se il Blue Monday non esiste, COME MAI PROPRIO OGGI VA IN ONDA LA PUNTATA DELLA ROTTURA TRA GEMMA E MAURIZIO? COINCIDENZE? #uominiedonne - napolista : E’ rottura tra Dzeko e Fonseca. Il bosniaco potrebbe dire addio alla #Roma Nel post partita di Coppa Italia il bosn… - denisem893 : @noemoon_ Ma é successo qualcosa tra le due adesso?? Spero di no! Vedi tutto questo casino fra rosiners e dayaners… - LeoWolf1992 : RT @siamo_la_Roma: ? Situazione complicata in casa #Roma ?? E' rottura tra #Dzeko e #Fonseca ? Il bosniaco messo fuori rosa #ASRoma https://… - siamo_la_Roma : ? Situazione complicata in casa #Roma ?? E' rottura tra #Dzeko e #Fonseca ? Il bosniaco messo fuori rosa #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : rottura tra Stipendi steward sanità, è rottura fra azienda appaltatrice e sindacati ChiamamiCittà Una Vita, anticipazioni spagnole: Felipe sul punto di aggredire violentemente Lolita

Sono incredibili le anticipazioni che arrivano dalla Spagna e che riguardano Una Vita. Tra circa un anno ci sarà un salto temporale che porterà la soap opera ad essere ambientata nel 1920. Tanti perso ...

Antonello Venditti, chi è? Età, carriera e vita privata

Antonello Venditti sarà ospite nello show di Fiorella Mannoia. Ma scopriamo chi è il cantautore che emerge nella storia della musica italiana ...

Sono incredibili le anticipazioni che arrivano dalla Spagna e che riguardano Una Vita. Tra circa un anno ci sarà un salto temporale che porterà la soap opera ad essere ambientata nel 1920. Tanti perso ...Antonello Venditti sarà ospite nello show di Fiorella Mannoia. Ma scopriamo chi è il cantautore che emerge nella storia della musica italiana ...