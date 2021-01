E' nato il videogame che ' prevede' le disfunzioni della sclerosi multipla

(Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Un videogioco che possa individuare precocemente i segni di una disfunzione cognitiva nella, anche nei pazienti più giovani, prima che i classici test riescano a individuarli. Era l'ambizioso obiettivo, pienamente raggiunto, del progetto “Visual?Attentional Load Unveils Slowed Processing Speed in Multiples Patients: A Pilot Study with a Tablet?Based”, pubblicato sulla rivista Brain Sciences, ad opera del gruppo guidato da Massimiliano Calabrese, docente di Neurologia nel dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell'ateneo di Verona. Primo autorericerca è Marco Pitteri, altri autori sono Caterina Dapor, Stefano Ziccardi, Maddalena Guandalini e Riccardo Meggiato, tutti facenti riferimento alla Neurologia B, diretta da Salvatore Monaco. Lo ...

Messo a punto da ricercatori dell'Università di Verona è in grado di testare le funzioni cognitive in grande anticipo rispetto ai metodi tradizionali. Sarà così possibile avviare cure specifiche in un ...