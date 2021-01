E' morto Elio Follador, fratello del presidente delle Pro Loco venete (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un male terribile, con cui ha coraggiosamente ingaggiato una lunga battaglia purtroppo persa, si è portato via ieri, giovedì 21 gennaio, Elio Follador , fratello di Giovanni , noto per essere il ... Leggi su trevisotoday (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un male terribile, con cui ha coraggiosamente ingaggiato una lunga battaglia purtroppo persa, si è portato via ieri, giovedì 21 gennaio,di Giovanni , noto per essere il ...

justaempathetic : @_danpo @altvough Leon probabilmente morto nei campi stra affascinante). Il tutto per poi terminare nel capitolo di… - Filippo04371465 : RT @Filippo04371465: #GFVIP eh Tommaso.... anch'io segnavo i giorni sul calendario per poter rivedere Elio M. Poi tutto ad un tratto poco p… - Filippo04371465 : #GFVIP eh Tommaso.... anch'io segnavo i giorni sul calendario per poter rivedere Elio M. Poi tutto ad un tratto poc… - mattinodipadova : Era stato ricoverato subito dopo le festività natalizie all’ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco, dopo… - TargatoCN : Lutto a Castelletto Stura: è morto l'ex sindaco Elio Lombardo -