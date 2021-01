E’ già un Inverno dal meteo storico, ecco perché (Di venerdì 22 gennaio 2021) Con il presente articolo vogliamo rafforzare l’idea di un Inverno memorabile. Lasciamo stare l’Italia, di cui continueremo a parlare – ovviamente – costantemente. Varcando i confini nazionali, compiendo un giro emisferico virtuale, possiamo dirvi che è un Inverno per certi versi storico. In Siberia, ad esempio, il gelo è davvero siderale ed erano anni che l’Anticiclone russo siberiano non era così in forma. Ma al di là del gelo, in molte zone la quantità di neve caduta non la si registrava da mezzo secolo. Idem in Giappone, che evidentemente sta risentendo della vicinanza del possente Anticiclone asiatico. Poi c’è la Cina, in particolar modo le province settentrionali. Anche in questo caso possiamo segnalare pesanti anomalie termiche negative, associate a fortissime nevicate. Che dire, poi, della neve nel deserto? Ultimamente ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Con il presente articolo vogliamo rafforzare l’idea di unmemorabile. Lasciamo stare l’Italia, di cui continueremo a parlare – ovviamente – costantemente. Varcando i confini nazionali, compiendo un giro emisferico virtuale, possiamo dirvi che è unper certi versi. In Siberia, ad esempio, il gelo è davvero siderale ed erano anni che l’Anticiclone russo siberiano non era così in forma. Ma al di là del gelo, in molte zone la quantità di neve caduta non la si registrava da mezzo secolo. Idem in Giappone, che evidentemente sta risentendo della vicinanza del possente Anticiclone asiatico. Poi c’è la Cina, in particolar modo le province settentrionali. Anche in questo caso possiamo segnalare pesanti anomalie termiche negative, associate a fortissime nevicate. Che dire, poi, della neve nel deserto? Ultimamente ...

fabriziodomini5 : Il vestito nero corto di Elisabetta Canalis è già il più sexy dell'Inverno 2021 (?) - Gianni_Gia_ : RT @Lara_L0lli: Lascia andare via chi non regge nemmeno un colpo di silenzio, chi non conosce la lingua degli occhi, lascia andare chi conf… - planetwin365ita : Siamo al giro di boa in #SerieA! La 19a giornata parte già da questa sera con l'anticipo #BeneventoTorino: andiamo… - star97220307 : odio essere metereopatica, già questa è una giornata di merda poi pure l'umore a terra. ODIO L'INVERNO!!! - CadyLeeRock : Io non mi sono mai immaginata madre nè sposata. Non ho mai avuto la capacità di immaginarmi futuri lontani, è già t… -

Ultime Notizie dalla rete : già Inverno Mandzukic si presenta al Milan: “Ibrahimovic è un animale” Sport Fanpage