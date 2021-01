Dybala Juventus, tra infortunio e rinnovo: chiarezza sul futuro della Joya (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dybala Juventus – Nuove importanti notizie su Paulo Dybala. L’attaccante argentino, infatti, tra un rinnovo ancora da formalizzare e una condizione fisica che definire precaria sarebbe soltanto un eufemismo, ha faticato non poco ad inserirsi negli schemi di Andrea Pirlo. E non è un caso che il Maestro gli abbia preferito in più di una circostanza Alvaro Morata, che ha avuto un impatto devastante nella realtà che lo ha consacrato a livelli internazionali altissimi alcuni anni or sono. Dybala Juventus, le ultimissime sulla Joya Il processo di guarigione dell’argentino è quasi giunto al suo capitolo conclusivo: come è possibile apprendere dal sito ufficiale della Juventus, infatti, il numero 10 ha smaltito quasi del tutto i postumi ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 22 gennaio 2021)– Nuove importanti notizie su Paulo. L’attaccante argentino, infatti, tra unancora da formalizzare e una condizione fisica che definire precaria sarebbe soltanto un eufemismo, ha faticato non poco ad inserirsi negli schemi di Andrea Pirlo. E non è un caso che il Maestro gli abbia preferito in più di una circostanza Alvaro Morata, che ha avuto un impatto devastante nella realtà che lo ha consacrato a livelli internazionali altissimi alcuni anni or sono., le ultimissime sullaIl processo di guarigione dell’argentino è quasi giunto al suo capitolo conclusivo: come è possibile apprendere dal sito ufficiale, infatti, il numero 10 ha smaltito quasi del tutto i postumi ...

