Dopo il caso della bimba di Palermo Garante della privacy dispone il blocco di TikTok

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilper la protezione dei dati personali “ha disposto nei confronti di Tik Tok ilimmediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Lo annuncia una nota dell’Autorità, che “ha deciso di intervenire in via d’urgenza a seguitoterribile vicendabambina di