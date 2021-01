Donnie Darko, Richard Kelly: "Christopher Nolan mi ha aiutato a dare senso al film" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nel ventennale di Donnie Darko, il regista Richard Kelly ricorda il ruolo fondamentale di Christopher Nolan nell'aiutarlo a far uscire il film nei cinema. Il regista di Donnie Darko, Richard Kelly, ha celebrato il ventesimo anniversario del cult ricordando il prezioso consiglio di Christopher Nolan che ha reso il film più coerente e facile da seguire per il pubblico. Christopher Nolan e la moglie e produttrice Emma Thomas hanno visto il film durante una proiezione privata, suggerendo di aggiungere i sottotitoli tra parentesi ("rimangono venti giorni...") dopo l'indicazione delle date di ottobre che ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nel ventennale di, il registaricorda il ruolo fondamentale dinell'aiutarlo a far uscire ilnei cinema. Il regista di, ha celebrato il ventesimo anniversario del cult ricordando il prezioso consiglio diche ha reso ilpiù coerente e facile da seguire per il pubblico.e la moglie e produttrice Emma Thomas hanno visto ildurante una proiezione privata, suggerendo di aggiungere i sottotitoli tra parentesi ("rimangono venti giorni...") dopo l'indicazione delle date di ottobre che ...

