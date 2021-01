Donne pagate 800 euro in meno di uomini per stessa mansione. La denuncia

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Non accenna a diminuire il gap salariale tra uomo e donna. Questa volta la conferma viene da una rilevazione della Ces, la Confederazionepea dei sindacati che fa sapere come “leche svolgono lavori che richiedono gli stessi livelli di competenze, istruzione e sforzo fisico dei lavori svolti daglisono ancoranonostante oltre 45 anni di legislazione dell’Ue sulla parità di retribuzione”. “Un confronto dei salari nel settore manifatturiero ha rilevato che leche producono elettrodomestici sonomoltodegliche producono automobili, anche se entrambi i lavori richiedono le stesse competenze. In Germania, lenel settore degli elettrodomestici che svolgono lavori ...