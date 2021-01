Donald Trump solo contro tutti | pugnalata anche dallo “sciamano” Jake

(Di venerdì 22 gennaio 2021)loAngeli, a capo dell’assalto a Capitol Hill, ha voltato le spalle all’ormai ex presidente degli Usaè stato “abbandonato”dal suo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

VittorioSgarbi : Tengono fuori dalla Rai Mauro Corona ma tacciono su questo. - rulajebreal : Nel giorno dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, Bruxelles condanna l'attacco terroristico al Congresso… - fattoquotidiano : “Ecco, è lui, è lui!. Una ragazza indica l’elicottero che vola nel cielo sopra il Congresso. “Se ne va! Finalmente… - CapaGira : RT @giornalettismo: La gaffe del senatore americano #ChuckSchumer: 'Donald #Trump ha incitato l'erezione'. Poi si corregge: 'L'insurrezione… - giornalettismo : La gaffe del senatore americano #ChuckSchumer: 'Donald #Trump ha incitato l'erezione'. Poi si corregge: 'L'insurrez… -

Scompare il pulsante rosso dalla scrivania dello studio ovale del presidente degli Stati Uniti. Questa è la prima “rivoluzione” del neo capo di Stato Usa Joe Biden. Quel ...WASHINGTON. – “Fauci is back!”, titola il New York Times. Ma in effetti il virologo più famoso d’America non è mai andato via, fino all’ultimo unico baluardo nella Casa Bianca di Donald Trump in grado ...