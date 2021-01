Donald Trump grazia alcune star (ma non Joe Exotic di «Tiger King»)

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 22 gennaio 2021) «Aveva già prenotato un’auto per ritirarsi una volta uscito dal carcere». O almeno così raccontano i media americani. Invece Joe Exotic, star del celebre show «Tiger King», non ha ricevuto la tanto attesa grazia dal presidente uscente Donald Trump. «Sono troppo innocente e troppo gay per meritare il perdono», è il commento polemico apparso sul profilo Twitter del celebre allevatore di tigri. «Si sono interessati di me quando Donald Jr. (il figlio, ndr) ha pubblicato un post social che mi riguardava per aumentare le sue interazioni».