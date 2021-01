Domani i funerali dell'operaio forestale morto sul lavoro (Di venerdì 22 gennaio 2021) di simone pierotti Si svolgeranno Domani, sabato 23 gennaio alle 15 nel cimitero di Torrite, i funerali di Luigi Viviani, lo sfortunato lavoratore forestale di Castelnuovo morto ieri, travolto da una ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di venerdì 22 gennaio 2021) di simone pierotti Si svolgeranno, sabato 23 gennaio alle 15 nel cimitero di Torrite, idi Luigi Viviani, lo sfortunato lavoratoredi Castelnuovoieri, travolto da una ...

Carlothefirst : RT @ConversioneOrg: Morta a #Forlì Monica Buzzegoli, nuora di Mussolini, moglie del secondogenito Vittorio. Domani i funerali ?????? https://t… - ConversioneOrg : Morta a #Forlì Monica Buzzegoli, nuora di Mussolini, moglie del secondogenito Vittorio. Domani i funerali ?????? - MariaMfmackay52 : RT @ronaldopatrizio: Scozia: diocesi Glasgow, questa sera veglia funebre per il vescovo Tartaglia. Domani i funerali | AgenSIR https://t.co… - Terri_Colpi : RT @ronaldopatrizio: Scozia: diocesi Glasgow, questa sera veglia funebre per il vescovo Tartaglia. Domani i funerali | AgenSIR https://t.co… - jeanmcameron : RT @ronaldopatrizio: Scozia: diocesi Glasgow, questa sera veglia funebre per il vescovo Tartaglia. Domani i funerali | AgenSIR https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Domani funerali Capaccio, ambulanze e funerali: domani Squecco davanti al gip StileTV A Northampton si è spento Bonaventura Cioffi, cittadino di Minori

Dalla Gran Bretagna la notizia della morte di Bonaventura Cioffi, cittadino minorese conosciuto e apprezzato nel paese che, come tanti, aveva lasciato per ragioni di lavoro. Era impiegato nel settore ...

Addio a Giovanni Angius, il dolore dei figli e dei nipoti: domani il funerale a Cagliari

I funerali avranno luogo Sabato 23 alle ore 15 nello spazio all’ aperto del Cimitero San Michele Onoranze Funebri Agostino Meloni Via Tuveri 10 Cagliari Tel 070487397 ...

Dalla Gran Bretagna la notizia della morte di Bonaventura Cioffi, cittadino minorese conosciuto e apprezzato nel paese che, come tanti, aveva lasciato per ragioni di lavoro. Era impiegato nel settore ...I funerali avranno luogo Sabato 23 alle ore 15 nello spazio all’ aperto del Cimitero San Michele Onoranze Funebri Agostino Meloni Via Tuveri 10 Cagliari Tel 070487397 ...