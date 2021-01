Doc-nelle tue mani preoccupa i fan, riprese rimandate: ecco il motivo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Doc nelle tue mani preoccupa i fan, la fiction di Rai Uno di grande successo ha dovuto rimandare le riprese della seconda stagione: ecco il motivo. foto facebookSembrava davvero tutto pronto per l’inizio delle riprese della seconda stagione della fiction di Rai Uno che ha avuto tantissimo successo con la sua prima serie e con la magistrale interpretazione di Luca Argentero, ma qualcosa è andato storto. Sembra infatti che il tutto sia stato rimandato a data da destinarsi, il motivo sarebbe infatti legato ai problemi legati alla pandemia del Coronavirus che sta rendendo le cose sempre più complicate. A svelare tutto è stato uno degli interpreti della fiction, che al momento è in onda nel cast della nuova stagione di Che Dio ci Aiuti, ... Leggi su chenews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Doctuei fan, la fiction di Rai Uno di grande successo ha dovuto rimandare ledella seconda stagione:il. foto facebookSembrava davvero tutto pronto per l’inizio delledella seconda stagione della fiction di Rai Uno che ha avuto tantissimo successo con la sua prima serie e con la magistrale interpretazione di Luca Argentero, ma qualcosa è andato storto. Sembra infatti che il tutto sia stato rimandato a data da destinarsi, ilsarebbe infatti legato ai problemi legati alla pandemia del Coronavirus che sta rendendo le cose sempre più complicate. A svelare tutto è stato uno degli interpreti della fiction, che al momento è in onda nel cast della nuova stagione di Che Dio ci Aiuti, ...

Notiziedi_it : Luca Argentero e Matilde Gioli ne L’Amor Fuggente? Doc Nelle tue Mani 2 dovrà attendere - Dreamyshows : RT @mcnadariostairs: scusatemi, tanto per sapere, ma quindi nelle prossime puntate dobbiamo aspettarci che compaia anche Luca Argentero? P… - peppe844 : #DocNelleTueMani Doc Nelle tue mani 2 slitta, riprese in sospeso: 'Situazione non semplice' - mcnadariostairs : scusatemi, tanto per sapere, ma quindi nelle prossime puntate dobbiamo aspettarci che compaia anche Luca Argentero?… - manu_el_88 : In pratica a #CheDioCiAiuti6 c'è mezzo cat di Doc nelle tue mani -