Disposti a tutto pur di evitare Renzi, Di Battista apre ai «costruttori»: esclusi gli Udc, si guarda a Forza Italia. O al voto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Era quasi fatta. L’interlocuzione tra Movimento 5 stelle e Udc per allargare la maggioranza di governo, nonostante il mantra grillino del «no agli inciuci», era a buon punto. L’ottimismo sull’operazione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e quello del pontiere del Movimento, Emanuele Dessì, costituivano più d prova. Tant’è che proprio il senatore romano, nell’intervista a Open, ha smentito che l’indagine sul segretario dimissionario dell’Udc, Lorenzo Cesa, avrebbe compromesso la trattativa. Poi, però, al falco Alessandro Di Battista si è aggiunto il più moderato Luigi Di Maio: entrambi hanno chiuso le porta ai centristi, a distanza di alcune ore dalla notizia dell’avviso di garanzia all’ex segretario Udc. L’indurimento dei 5 stelle «Con chi è sotto indagine per associazione a delinquere nell’ambito di un’inchiesta di ‘ndrangheta ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) Era quasi fatta. L’interlocuzione tra Movimento 5 stelle e Udc per allargare la maggioranza di governo, nonostante il mantra grillino del «no agli inciuci», era a buon punto. L’ottimismo sull’operazione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e quello del pontiere del Movimento, Emanuele Dessì, costituivano più d prova. Tant’è che proprio il senatore romano, nell’intervista a Open, ha smentito che l’indagine sul segretario dimissionario dell’Udc, Lorenzo Cesa, avrebbe compromesso la trattativa. Poi, però, al falco Alessandro Disi è aggiunto il più moderato Luigi Di Maio: entrambi hanno chiuso le porta ai centristi, a distanza di alcune ore dalla notizia dell’avviso di garanzia all’ex segretario Udc. L’indurimento dei 5 stelle «Con chi è sotto indagine per associazione a delinquere nell’ambito di un’inchiesta di ‘ndrangheta ...

