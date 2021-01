Diletta Leotta si scatena su Instagram e Salmo se ne accorge (Video) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Diletta Leotta diventa protagonista nelle sue stories Instagram di un momento coreografico e la cosa non viene apprezzata solo dai fans, ma anche da un cantante Non smette di stupirci Diletta Leotta! Non ci riferiamo a novità sulla storia d’amore tra lei e Can Yaman che ha inciso anche sul rapporto tra l’attore e i suoi fan, ma a ben altro. La conduttrice sportiva, infatti, si diverte a postare sulle stories Instagram i suoi reels, i tramonti, i luoghi in cui si trova e i suoi allenamenti quotidiani. Ma c’è spazio pure per la musica preferita. Se di solito Diletta Leotta si limita a condividere un luogo con la musica sottofondo, stavolta pare che sia letteralmente impazzita per una canzone uscita nelle scorse settimane. La posta sempre e ieri si è data ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 22 gennaio 2021)diventa protagonista nelle sue storiesdi un momento coreografico e la cosa non viene apprezzata solo dai fans, ma anche da un cantante Non smette di stupirci! Non ci riferiamo a novità sulla storia d’amore tra lei e Can Yaman che ha inciso anche sul rapporto tra l’attore e i suoi fan, ma a ben altro. La conduttrice sportiva, infatti, si diverte a postare sulle storiesi suoi reels, i tramonti, i luoghi in cui si trova e i suoi allenamenti quotidiani. Ma c’è spazio pure per la musica preferita. Se di solitosi limita a condividere un luogo con la musica sottofondo, stavolta pare che sia letteralmente impazzita per una canzone uscita nelle scorse settimane. La posta sempre e ieri si è data ...

zazoomblog : Diletta Leotta da capogiro in accappatoio: follower in visibilio (FOTO) - #Diletta #Leotta #capogiro… - Notiziedi_it : Diletta Leotta e Can Yaman, spunta il gossip scoppiettante del 2021 - zazoomblog : Diletta Leotta l’accappatoio scivola via e lascia tutto in mostra – FOTO - #Diletta #Leotta #l’accappatoio - zazoomblog : Can Yaman e Diletta Leotta fanno sul serio? La rivelazione sulla coppia - #Yaman #Diletta #Leotta #fanno #serio?… - onekiss4you : Caro @canyaman dopo la tua unione con la bambola di plastica Diletta Leotta appena sarà finito #DayDreamerPrimeTime… -