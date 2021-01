Dialogo aperto con tutti. Ma i 5S non tratteranno mai con gli impresentabili. Per l’eurodeputata M5S Pignedoli è assurdo che Lega e FdI non abbiano votato contro le violenze di Capitol Hill (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sì al Dialogo per “costruire e rilanciare l’Italia ferita dalla pandemia”, ma in maggioranza non saranno mai alleati del Movimento cinque stelle. A dirlo chiaramente è l’eurodeputata pentastellata Sabrina Pignedoli, specie dopo le indagini che hanno toccato Lorenzo Cesa dell’Udc: “Rafforzare la maggioranza ha un limite da non travalicare, ovvero quello di imbarcare soggetti indagati e collusi”, spiega l’europarlamentare che è chiara anche su un altro punto: “Non mi sembra esattamente il momento migliore per andare a nuove elezioni. Fdi e Lega dovrebbero pensare al bene del Paese, serve responsabilità non spot elettorali”. A proposito, come giudica la posizione di Fdi e Lega su Capitol Hill? Capisco che per chi ha girato con la mascherina di Trump per settimane sia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sì alper “costruire e rilanciare l’Italia ferita dalla pandemia”, ma in maggioranza non saranno mai alleati del Movimento cinque stelle. A dirlo chiaramente èpentastellata Sabrina, specie dopo le indagini che hanno toccato Lorenzo Cesa dell’Udc: “Rafforzare la maggioranza ha un limite da non travalicare, ovvero quello di imbarcare soggetti indagati e collusi”, spiega l’europarlamentare che è chiara anche su un altro punto: “Non mi sembra esattamente il momento migliore per andare a nuove elezioni. Fdi edovrebbero pensare al bene del Paese, serve responsabilità non spot elettorali”. A proposito, come giudica la posizione di Fdi esu? Capisco che per chi ha girato con la mascherina di Trump per settimane sia ...

