Di Battista sulla crisi di governo: “Se liberi da Renzi ben vengano Ciampolillo e Rossi” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Torna a parlare Alessandro Di Battista. L’ex deputato 5 stelle non ricopre incarichi politici da tre anni ma continua ad essere un punto di riferimento dei pentastellati. Dopo le ultime vicissitudini parlamentari, Di Battista ha parlato con Grazia Longo de ‘La Stampa’ ed ha espresso le sue considerazioni. In primis si è schierato contro un’eventuale accordo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 22 gennaio 2021) Torna a parlare Alessandro Di. L’ex deputato 5 stelle non ricopre incarichi politici da tre anni ma continua ad essere un punto di riferimento dei pentastellati. Dopo le ultime vicissitudini parlamentari, Diha parlato con Grazia Longo de ‘La Stampa’ ed ha espresso le sue considerazioni. In primis si è schierato contro un’eventuale accordo L'articolo NewNotizie.it.

lastep440 : RT @PLRomaCapitale: ????#Roma Viale Palmiro Togliatti, nella fascia oraria 21:00/06:00, da stasera e per un periodo di giorni dieci, istituzi… - MassimoChiaram7 : RT @PLRomaCapitale: ????#Roma Viale Palmiro Togliatti, nella fascia oraria 21:00/06:00, da stasera e per un periodo di giorni dieci, istituzi… - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: ????#Roma Viale Palmiro Togliatti, nella fascia oraria 21:00/06:00, da stasera e per un periodo di giorni dieci, istituzi… - PLRomaCapitale : ????#Roma Viale Palmiro Togliatti, nella fascia oraria 21:00/06:00, da stasera e per un periodo di giorni dieci, isti… - Teresa12401552 : RT @giusepp28331069: @Moonlightshad1 Il tweet di Battista è quello che si dice ciliegina sulla torta. Da quando mi ha bloccato qualche lacr… -

Ultime Notizie dalla rete : Battista sulla Di Battista, giustizia, Forza Italia: i veti complicano le trattative di Conte La Stampa Governo: Di Battista, 'cancellare renzismo dovere morale' (2)

"Trovo immorale che, a distanza di quasi tre anni del crollo del Morandi e a fronte delle oscenità che giorno dopo giorno i pm di Genova hanno scoperchiato, la famiglia Benetton ...

Interpretazioni “creative” del Decreto Semplificazione. La denuncia del presidente Perciaccante di Ance

“Purtroppo in maniera quasi quotidiana, siamo costretti ad assistere ad interpretazioni del Decreto Semplificazioni che, con un eufemismo, potremmo definire creative. Piuttosto che per accelerare gli ...

"Trovo immorale che, a distanza di quasi tre anni del crollo del Morandi e a fronte delle oscenità che giorno dopo giorno i pm di Genova hanno scoperchiato, la famiglia Benetton ...“Purtroppo in maniera quasi quotidiana, siamo costretti ad assistere ad interpretazioni del Decreto Semplificazioni che, con un eufemismo, potremmo definire creative. Piuttosto che per accelerare gli ...