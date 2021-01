Denunce e querele | diventa obbligatorio il deposito online | cosa cambia

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Con il decreto del 13 gennaio 2021, il Ministero della Giustizia ha imposto la via telematica per depositare gli atti relativi a. La nuova norma, in tema di “di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, fa seguito alle decisioni prese dal dicastero e dal Consiglio dei Ministri dall’inizio della pandemia. Nei vari decreti veniva infatti incoraggiato l’uso della tecnologia per evitare la diffusione del coronavirus dopo lo stop dei tribunali previsto fino al 31 maggio 2020. Il nuovo decreto del 13 gennaio 2021, pubblicato sul numero 16 della Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2021, entra in vigore dopo 15 giorni, ovvero il 6 febbraio 2021. È composto da due articoli. Processo penale telematico: gli atti si depositanoIl...