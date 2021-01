Delitto di Bolzano, il movente di Benno: “Rivolevano i soldi delle tasse universitarie” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Delitto di Bolzano, il movente di Benno. Benno Neumair, indagato per l’omicidio dei genitori scomparsi a Bolzano lo scorso 4 gennaio, ha lavorato come supplente alle scuole von Aufschnaiter ma non risulta che aver conseguito la laurea. Per questo i genitori gli avrebbero chiesto la restituzione dei soldi sborsati per le tasse. Questo, per gli inquirenti, potrebbe essere il conflitto a monte del Delitto. Peter e Laura avevano chiesto al figlio la restituzione dei soldi per la retta universitaria. Un conflitto per motivi economici potrebbe dunque essere il contesto in cui è maturato il duplice omicidio dei coniugi Neumair, per la cui morte è indagato il figlio Benno. Secondo una delle ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 22 gennaio 2021)di, ildiNeumair, indagato per l’omicidio dei genitori scomparsi alo scorso 4 gennaio, ha lavorato come supplente alle scuole von Aufschnaiter ma non risulta che aver conseguito la laurea. Per questo i genitori gli avrebbero chiesto la restituzione deisborsati per le. Questo, per gli inquirenti, potrebbe essere il conflitto a monte del. Peter e Laura avevano chiesto al figlio la restituzione deiper la retta universitaria. Un conflitto per motivi economici potrebbe dunque essere il contesto in cui è maturato il duplice omicidio dei coniugi Neumair, per la cui morte è indagato il figlio. Secondo una...

