Delitto di Bolzano, emergono nuovi elementi: Benno Neumair potrebbe aver avvelenato i genitori (Di venerdì 22 gennaio 2021) Proseguono senza sosta le indagini sulla scomparsa dei coniugi Neumair, svaniti nel nulla da Bolzano il 4 gennaio scorso. Una nuova pista porta all'ipotesi di avvelenamento. Benno Neumair, il 30enne supplente di matematica, resta il principale indagato per la morte dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli. I coniugi sono svaniti nel nulla da L'articolo proviene da Leggilo.org.

