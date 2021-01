De Magistris attacca De Luca: “Il Tar gli ricorda che esiste il diritto allo studio” (Di venerdì 22 gennaio 2021) "La giustizia amministrativa ricorda al presidente della Regione che esiste uno dei diritti costituzionali più importanti, il diritto allo studio, che chiaramente è compresso dalla pandemia ma la compressione non può diventare consuetudine definitiva". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 22 gennaio 2021) "La giustizia amministrativaal presidente della Regione cheuno dei diritti costituzionali più importanti, il, che chiaramente è compresso dalla pandemia ma la compressione non può diventare consuetudine definitiva". L'articolo .

occhio_notizie : La polemica sulla #scuola - rinoteodoro : De Magistris si candida in Calabria, la Lega attacca: 'Città abbandonata, si dimetta' - rinoteodoro : De Magistris si candida in Calabria, la Lega attacca: 'Città abbandonata, si dimetta' - Notiziedi_it : De Magistris si candida in Calabria, la Lega attacca: “Città abbandonata, si dimetta” - Jackborr77 : De Magistris si candida in Calabria, la Lega attacca: 'Città abbandonata, si dimetta' -

Ultime Notizie dalla rete : Magistris attacca De Magistris attacca De Luca: "Scuola pagina nera della Campania" Napoli.zon Napoli saluta l’inizio della presidenza Biden

NAPOLI – Joe Biden giura sulla vecchia bibbia di famiglia promettendo di essere “il presidente di tutti gli americani” e lanciando un appello all’unità per affrontare sfide senza precedenti come il Co ...

In Campania riaprono le scuole, de Magistris attacca De Luca: “Siamo la regione col primato della vergogna”

Luigi De Magistris attacca Vincenzo De Luca sul tema della scuola. È di ieri la notizia del ricorso accolto dal Tar che ha di fatto annullato l’ultima ordinanza in materia della Regione Campania dispo ...

NAPOLI – Joe Biden giura sulla vecchia bibbia di famiglia promettendo di essere “il presidente di tutti gli americani” e lanciando un appello all’unità per affrontare sfide senza precedenti come il Co ...Luigi De Magistris attacca Vincenzo De Luca sul tema della scuola. È di ieri la notizia del ricorso accolto dal Tar che ha di fatto annullato l’ultima ordinanza in materia della Regione Campania dispo ...