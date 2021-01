De Luca sulla crisi di governo: «La riforma più urgente in Italia è la riapertura dei manicomi» – Il video (Di venerdì 22 gennaio 2021) «La riforma più urgente nel nostro Paese è la riapertura dei manicomi». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato in diretta su Facebook gli sviluppi recenti sulla crisi di governo. «Cari amici, abbiamo alle spalle una settimana di tormenti dal punto di vista politico», ha esordito De Luca. «Negli Stati Uniti siamo passati da un personaggio che rappresentava la cafoneria al potere a una persona come Joe Biden che ci auguriamo possa diffondere nel mondo un clima di responsabilità. Noi invece abbiamo avuto la vicenda che riguarda il governo Conte». Secondo De Luca, «abbiamo assistito a uno spettacolo nel dibattito al Senato per cui è difficile trovare un aggettivo. Se volessimo ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) «Lapiùnel nostro Paese è ladei». Così il governatore della Campania, Vincenzo De, ha commentato in diretta su Facebook gli sviluppi recentidi. «Cari amici, abbiamo alle spalle una settimana di tormenti dal punto di vista politico», ha esordito De. «Negli Stati Uniti siamo passati da un personaggio che rappresentava la cafoneria al potere a una persona come Joe Biden che ci auguriamo possa diffondere nel mondo un clima di responsabilità. Noi invece abbiamo avuto la vicenda che riguarda ilConte». Secondo De, «abbiamo assistito a uno spettacolo nel dibattito al Senato per cui è difficile trovare un aggettivo. Se volessimo ...

