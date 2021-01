De Luca: “Spettacolo in Senato da Cirque du soleil, riapriamo i manicomi” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Abbiamo assistito ad uno Spettacolo nel dibattito al Senato che ha riguardato la fiducia al Governo. Se noi volessimo ragionare su quanto visto saremmo obbligati a cadere in depressione nera. Si conferma quello che ripeto da tempo e cioè che la riforma più urgente è quella della riapertura dei manicomi”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. Per De Luca il termine di paragone “non può essere quello con le grandi democrazie ma con i circhi equestri, il Cirque du soleil. Ecco, se ci confrontiamo con il Cirque du soleil siamo largamente vincitori”. “Abbiamo visto saltimbanchi, acrobati, due giovanotti che erano andati a farsi un giro per Roma e tornati a votare dopo che erano scaduti i termini – ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Abbiamo assistito ad unonel dibattito alche ha riguardato la fiducia al Governo. Se noi volessimo ragionare su quanto visto saremmo obbligati a cadere in depressione nera. Si conferma quello che ripeto da tempo e cioè che la riforma più urgente è quella della riapertura dei”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De, in diretta Facebook. Per Deil termine di paragone “non può essere quello con le grandi democrazie ma con i circhi equestri, ildu. Ecco, se ci confrontiamo con ildusiamo largamente vincitori”. “Abbiamo visto saltimbanchi, acrobati, due giovanotti che erano andati a farsi un giro per Roma e tornati a votare dopo che erano scaduti i termini – ha ...

