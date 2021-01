De Luca firma l’ordinanza: le medie tornano a scuola il 25 gennaio, le superiori il 1 febbraio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo le decisioni del Tar Campania, arriva l’ordinanza del governatore De Luca. In Campania tornano in presenza anche medie e superiori. Le medie il 25 febbraio, lunedì prossimo. Le superiori, invece, una settimana dopo, il 1 febbraio. A proposito delle scuole medie, l’ordinanza fa salva “ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici- di definire sollecitamente, d’intesa con le AASSLL, il modello organizzativo più idoneo, anche in relazione ai singoli contesti territoriali, per la realizzazione dell’attività di monitoraggio e/o screening sul personale, docente e non docente, della scuola, attraverso i medici di medicina generale; nonché sugli ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo le decisioni del Tar Campania, arrivadel governatore De. In Campaniain presenza anche. Leil 25, lunedì prossimo. Le, invece, una settimana dopo, il 1. A proposito delle scuolefa salva “ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici- di definire sollecitamente, d’intesa con le AASSLL, il modello organizzativo più idoneo, anche in relazione ai singoli contesti territoriali, per la realizzazione dell’attività di monitoraggio e/o screening sul personale, docente e non docente, della, attraverso i medici di medicina generale; nonché sugli ...

Coronavirus - Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha firmato l'Ordinanza n. 3 del 22/01/2021 contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica ...

