De Lorean - A 40 anni dal lancio potrebbe rinascere due volte

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Nuove regole predisposte dalla Nhtsa, l'agenzia federale per la sicurezza stradale degli Stati Uniti, aprono la strada al ritorno della De. Per la gioia degli appassionati americani, d'ora in poi sarà possibile omologare per l'utilizzo stradale delle repliche di vetture prodotte almeno 25fa. Ciò segna un punto di svolta per la DeMotor Company, che da tempo sta organizzando il ritorno della DMC-12, nota al grande pubblico non tanto per il suo limitato successo commerciale, ma per il ruolo da protagonista nella saga cinematografica di Ritorno al Futuro. La replica americanadiventare elettrica. La DeMotor Company, infatti, ha rilevato tutti i ricambi originali e le attrezzature dell'epoca, avviando un complesso programma di rinascita del modello prima ancora che la ...