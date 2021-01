DayDreamer prende il posto de Il Segreto, Mediaset silura la soap spagnola ad un passo dal finale (Di venerdì 22 gennaio 2021) DayDreamer prende il posto de Il Segreto. Ad un passo dal finale della soap, sembra che Mediaset abbia preso la decisione migliore ascoltando quelle che sono state le richieste di migliaia di fan che da mesi ormai chiedono di vedere Can Yaman e la sua serie nel pomeriggio al posto de Il Segreto. La soap spagnola che ha cambiato la nostra televisione raccogliendo per anni ottimi ascolti al pomeriggio, nel preserale e anche in prime time, è andata via via peggiorando facendo scappare i fan man a mano che i personaggi storici sono andati via, e adesso? Ad un passo dal finale sicuramente non ci si può fermare e così Mediaset ha deciso ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021)ilde Il. Ad undaldella, sembra cheabbia preso la decisione migliore ascoltando quelle che sono state le richieste di migliaia di fan che da mesi ormai chiedono di vedere Can Yaman e la sua serie nel pomeriggio alde Il. Lache ha cambiato la nostra televisione raccogliendo per anni ottimi ascolti al pomeriggio, nel preserale e anche in prime time, è andata via via peggiorando facendo scappare i fan man a mano che i personaggi storici sono andati via, e adesso? Ad undalsicuramente non ci si può fermare e cosìha deciso ...

