DAYDREAMER al posto de IL SEGRETO, anticipazioni del 25 e 26 gennaio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Anticipato dal sito di Davide Maggio e ora confermato dai palinsesti Mediaset ufficiali, c’è da registrare un cambiamento nella programmazione del daytime Mediaset, con DAYDREAMER che dal 25 gennaio torna in fascia pomeridiana e andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 16,45, prendendo così il posto de Il SEGRETO (che continuerà solo la domenica). Ecco la trama della puntata che vedremo divisa in due parti lunedì e martedì: anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di lunedì 25 e martedì 26 gennaio 2021: Ihsan vende come biologico un suo prodotto “equivoco”, che provoca un’intossicazione nel quartiere. Le donne che protestano e denunciano Aysun e Mekvibe vengono portate in Commissariato e poi rilasciate, mentre parte la caccia a Ihsan, sparito dalla ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 22 gennaio 2021) Anticipato dal sito di Davide Maggio e ora confermato dai palinsesti Mediaset ufficiali, c’è da registrare un cambiamento nella programmazione del daytime Mediaset, conche dal 25torna in fascia pomeridiana e andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 16,45, prendendo così ilde Il(che continuerà solo la domenica). Ecco la trama della puntata che vedremo divisa in due parti lunedì e martedì:puntata– Le Ali del Sogno di lunedì 25 e martedì 262021: Ihsan vende come biologico un suo prodotto “equivoco”, che provoca un’intossicazione nel quartiere. Le donne che protestano e denunciano Aysun e Mekvibe vengono portate in Commissariato e poi rilasciate, mentre parte la caccia a Ihsan, sparito dalla ...

Anticipato dal sito di Davide Maggio e ora confermato dai palinsesti Mediaset ufficiali, c’è da registrare un cambiamento nella programmazione del daytime Mediaset, con Daydreamer che dal 25 gennaio t ...

Da lunedì 25 gennaio 2021 su Canale 5 andrà in onda tutti i giorni Day Dreamer-Le ali del sogno. Il segreto cancellato ...

