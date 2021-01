Dalla Germania: ipotesi scambio Tolisso-Douglas Costa tra Bayern e Juve (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo la Bild, sul centrocampista Corentin Tolisso oltre al PSG c’è la Juventus: i bianconeri potrebbero pensare ad uno scambio di cartellini con Douglas Costa, attualmente in prestito proprio al Bayern Monaco ma che i bavaresi difficilmente riscatteranno. Foto: sito UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo la Bild, sul centrocampista Corentinoltre al PSG c’è lantus: i bianconeri potrebbero pensare ad unodi cartellini con, attualmente in prestito proprio alMonaco ma che i bavaresi difficilmente riscatteranno. Foto: sito UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

In Germania la Bild rilancia l’interesse di Juventus e PSG per Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco che potrebbe lasciare i bavaresi in estate. Possibile uno scambio di cartellini con ...

Douglas Costa: se lascia il Bayern, la Juve ha un'offerta dalla Premier

Douglas Costa: il Wolverhampton chiama la Juventus. L’unica possibilità per un rientro immediato a Torino di Douglas Costa è che la Juventus abbia già in mano un’offerta da parte di un altro club. Un ...

