Da Trump al rider commercialista, il populismo vive nel mondo del lavoro (Di venerdì 22 gennaio 2021) La fuga discreta e un po’ pavida di Trump dalla Casa Bianca e il conseguente insediamento di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti a molti hanno fatto pensare - o quanto meno sperare - nella fine di un lungo incubo. Anche qui da noi, ad ascoltare il presidente del Consiglio Conte - ex orgoglioso populista; ex sostenitore della legittimazione costituzionale del sovranismo - mentre chiede la fiducia al Parlamento mettendo i valori costituzionali, il rispetto delle prassi istituzionali, il convinto europeismo al centro del suo programma politico, è sembrato che qualcosa fosse cambiato. Certo, nessuno si azzarda a dire che il populismo è finito; ma la quieta sensazione, la recondita speranza che sia in declino, c’è. Vero che negli Stati Uniti sembra per ora essere stato isolato e messo in esilio, mentre da noi pare invece aver solo cambiato forma ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) La fuga discreta e un po’ pavida didalla Casa Bianca e il conseguente insediamento di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti a molti hanno fatto pensare - o quanto meno sperare - nella fine di un lungo incubo. Anche qui da noi, ad ascoltare il presidente del Consiglio Conte - ex orgoglioso populista; ex sostenitore della legittimazione costituzionale del sovranismo - mentre chiede la fiducia al Parlamento mettendo i valori costituzionali, il rispetto delle prassi istituzionali, il convinto europeismo al centro del suo programma politico, è sembrato che qualcosa fosse cambiato. Certo, nessuno si azzarda a dire che ilè finito; ma la quieta sensazione, la recondita speranza che sia in declino, c’è. Vero che negli Stati Uniti sembra per ora essere stato isolato e messo in esilio, mentre da noi pare invece aver solo cambiato forma ...

