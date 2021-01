Cyberpunk 2077 in alcune concept art di Johnny Silverhand che rivelano come era il personaggio prima di Keanu Reeves (Di venerdì 22 gennaio 2021) alcune concept art di CD Projekt Red hanno rivelato come poteva essere il personaggio di Johnny Silverhand di Cyberpunk 2077, prima che Keanu Reeves assumesse il ruolo. come notato da AltChar, i concept trovati sul profilo ArtStation del Senior concept Artist and Coordinator Lea Leonowicz forniscono uno sguardo a Johnny Silverhand senza la somiglianza con l'attore. Queste versioni di Silverhand mostrano un Johnny un po' più giovane rispetto a quello che vediamo nel gioco, privo di peli sul viso e con un fisico più tonico. Il personaggio ha ancora il suo caratteristico ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 22 gennaio 2021)art di CD Projekt Red hanno rivelatopoteva essere ildidicheassumesse il ruolo.notato da AltChar, itrovati sul profilo ArtStation del SeniorArtist and Coordinator Lea Leonowicz forniscono uno sguardo asenza la somiglianza con l'attore. Queste versioni dimostrano unun po' più giovane rispetto a quello che vediamo nel gioco, privo di peli sul viso e con un fisico più tonico. Ilha ancora il suo caratteristico ...

Eurogamer_it : #Cyberpunk2077: ecco come era Johnny Silverhand prima di Keanu Reeves. - LPNintendoITA : Cyberpunk 2077 (Blind) Con Devirò E Kens ITA [16] Heroes: Ofrenda, Ultimo Saluto Ad Un Grande Uomo - oopsjuls : sono proprio invested in questa rovinosa storia del release di cyberpunk 2077 - Lollowitz : RT @IGNitalia: Dopo aver concesso il rimborso agli utenti insoddisfatti, CD Projekt Red non ha ancora chiesto la restituzione o disattivato… -