Cy4Gate | Emanuele Galtieri nuovo CEO al posto di Eugenio Santagata

(Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di, società quotata all’AIM Italia e attiva del campo della cyber seurity e cyber intelligence, ha scelto, già vice direttore generale della società, per sostituirenel ruolo di CEO, dopo che quest’ultimo è diventato amministratore delegato di Telsy, società del gruppo TIM.diventerà AD dal 3 aprile, giorno in cui l’assemblea dei soci sarà convocata per l’approvazione del bilancio 2020. Intanto il CdA ha reso noti anche i risultati dell’anno appena concluso. I ricavi totali si sono attestati in un intervallo tra 12,5 e 13 milioni di euro, con una crescita superiore all’80% rispetto al 2019. La marginalità è compresa intervallo tra 6,5 e 6,7 milioni di euro, in aumento di oltre 100% ...