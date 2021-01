Cristiano Ronaldo pensa già al futuro: “Carichi per il prossimo obiettivo” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Quando si è abituati a vincere, i festeggiamenti durano poco. E così ha fatto Cristiano Ronaldo, che dopo la vittoria in Supercoppa di mercoledì, già ha puntato i prossimi obiettivi stagionali: “Adesso focalizziamoci sul prossimo obiettivo”. Con questa descrizione il campiona portoghese ha suonato la carica ai suoi compagni di squadra, dopo essersi portato a casa anche il premio di miglior giocatore della Supercoppa con il suo gol decisivo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@Cristiano) Foto: Instagram L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Quando si è abituati a vincere, i festeggiamenti durano poco. E così ha fatto, che dopo la vittoria in Supercoppa di mercoledì, già ha puntato i prossimi obiettivi stagionali: “Adesso focalizziamoci sul”. Con questa descrizione il campiona portoghese ha suonato la carica ai suoi compagni di squadra, dopo essersi portato a casa anche il premio di miglior giocatore della Supercoppa con il suo gol decisivo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Foto: Instagram L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

