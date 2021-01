Crisi di Governo | Mastella | “Non si andrà al voto Tante perplessità sul Ministro della Giustizia”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Se io fossi in Senato non voterei la relazione annuale delBonafede”. A dirlo è il sindaco di Benevento, Clemente, ospite di una puntata del programma TGtg su Tv2000. A detta di, ad averesull’operato delè anche la moglie Sandra Lonardo che – a differenza del marito – siede in Senato.ritiene difficile che la Lonardo possa votare la relazione annuale di Bonafede e aggiunge: “Unpuò essere messo da parte. Non mi piace questa forma dilismo ad oltranza che è stata portata avanti da Bonafede. Su questo ...