Crisi di Governo, l’ultima tentazione di Conte: “La voglia è fortissima” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alessandro Nunziati l’ultima tentazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in risposta alla Crisi di Governo è il voto anticipato. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere della Sera’, l’ansia del premier è diventata paura dopo l’esplosione del “caso Cesa” e ora accarezza la suggestione delle urne. C’è di più: si racconta che “la voglia di elezioni in lui è fortissima“. Il premier, alla luce dei recenti sondaggi che celebrano il suo personale consenso, vedrebbe le urne come unica via di fuga in caso di caduta dell’Esecutivo. Dal Pd, intanto, è ripartito il pressing per convincerlo a imboccare la via del Conte ter: presentarsi al Colle da dimissionario con la lista dei ministri pronta e sperare che il presidente della Repubblica Mattarella ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alessandro Nunziatidel presidente del Consiglio Giuseppein risposta alladiè il voto anticipato. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere della Sera’, l’ansia del premier è diventata paura dopo l’esplosione del “caso Cesa” e ora accarezza la suggestione delle urne. C’è di più: si racconta che “ladi elezioni in lui è“. Il premier, alla luce dei recenti sondaggi che celebrano il suo personale consenso, vedrebbe le urne come unica via di fuga in caso di caduta dell’Esecutivo. Dal Pd, intanto, è ripartito il pressing per convincerlo a imboccare la via delter: presentarsi al Colle da dimissionario con la lista dei ministri pronta e sperare che il presidente della Repubblica Mattarella ...

