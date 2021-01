Crisi di governo | le paure dei Cinquestelle sul ritorno dei renziani Crimi | «La porta è definitivamente chiusa»

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Un’uscita netta, forte, che può essere spiegata soltanto con una considerazione: più passa il tempo, più l’ipotesi di undi Italia viva al tavolo della maggioranza prende piede. Vito, capo politico del Movimento 5 stelle, è stato perentorio con l’Ansa: «Per il Movimento non ci sono margini per ricucire con Renzi, la». C’è da fare attenzione al soggetto verso cui gli esponenti del Movimento, in questi giorni, si rivolgono parlando di chiusure: fanno sempre il nome del senatore toscano, non si riferiscono mai a Italia viva. «Non torneremo con chi è inaffidabile – ha detto-, con chi si è reso responsabile di unain un momento drammatico». Ma il bersaglio è sempre Renzi. Il gruppo, invece, di Italia viva, ...

(Adnkronos) - "Se la crisi era generata dal fatto che il Recovery Plan non distribuiva le risorse in modo giusto, per esempio alla sanità, nel momento in cui le cose cambiano non vedo perché fare la c ...L’intervento del segretario della Lega Merate sulla situazione governativa “Il Paese ha bisogno di risposte concrete e reali alle sfide attuali. Bisogna anche mettere mano alla legge elettorale” MERAT ...