Crac del deposito franco al porto di Bari, indagato anche Cassano (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Work System è fallita nel novembre 2016 lasciando dietro di sé un buco da 8 milioni di euro di imposte non pagate, e per la Procura di Bari si tr Fonte Gazzetta del Mezzogiorno Leggi su manfredonianews (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Work System è fallita nel novembre 2016 lasciando dietro di sé un buco da 8 milioni di euro di imposte non pagate, e per la Procura disi tr Fonte Gazzetta del Mezzogiorno

fattoquotidiano : Coop operaie di Trieste, il crac del 2014 resta senza colpevoli. Gli ex vertici assolti dalle accuse di bancarotta… - mik_ele87 : RT @LaGazzettaWeb: Crac del deposito franco al porto di Bari, indagato anche Cassano - LaGazzettaWeb : Crac del deposito franco al porto di Bari, indagato anche Cassano - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Coop operaie di #Trieste, il crac del 2014 resta senza colpevoli. Gli ex vertici assolti dalle accuse di bancarotta e f… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Coop operaie di #Trieste, il crac del 2014 resta senza colpevoli. Gli ex vertici assolti dalle accuse di bancarotta e f… -

Ultime Notizie dalla rete : Crac del Crac del deposito franco al porto di Bari, indagato anche Cassano La Gazzetta del Mezzogiorno Spaccio crack Nichelino, arrestato dai Carabinieri durante controllo del territorio

L'uomo, alla vista dei Carabinieri della locale tenenza, avrebbe tentato di ingoiare due dosi di crack, ma è stato bloccato in tempo e la droga è stata sequestrata ...

Crac del deposito franco al porto di Bari, indagato anche Cassano

Per dieci anni ha gestito nel porto di Bari un deposito franco doganale da cui venivano effettuate anche forniture alle missioni Nato nel Mediterraneo. La Work System è fallita nel novembre 2016 lasci ...

L'uomo, alla vista dei Carabinieri della locale tenenza, avrebbe tentato di ingoiare due dosi di crack, ma è stato bloccato in tempo e la droga è stata sequestrata ...Per dieci anni ha gestito nel porto di Bari un deposito franco doganale da cui venivano effettuate anche forniture alle missioni Nato nel Mediterraneo. La Work System è fallita nel novembre 2016 lasci ...