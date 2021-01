Covid, variante inglese in Lombardia: dieci casi a Mantova e Cremona (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Mantova, la scoperta e' frutto del lavoro di tracciatura eseguito in questi mesi dai servizi dell'Ats Val Padana che dal 14 dicembre hanno rintracciato ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di, la scoperta e' frutto del lavoro di tracciatura eseguito in questi mesi dai servizi dell'Ats Val Padana che dal 14 dicembre hanno rintracciato ...

