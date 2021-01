Covid, ultime news. Bozza Iss: "Rt Italia torna sotto 1 a 0,97". DIRETTA (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'indice Rt in Italia torna a calare dopo 5 settimane consecutive di aumento. In calo ricoveri e livelli di rischio. Decisa nel vertice dell'Ue una stretta coordinata sui viaggi e l'inserimento nella mappa d'incidenza Covid del colore rosso scuro: a chi parte da queste zone possono essere chiesti test preventivi e quarantena all'arrivo. Il governo oggi vede i sindacati sul Recovery Plan Leggi su tg24.sky (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'indice Rt ina calare dopo 5 settimane consecutive di aumento. In calo ricoveri e livelli di rischio. Decisa nel vertice dell'Ue una stretta coordinata sui viaggi e l'inserimento nella mappa d'incidenzadel colore rosso scuro: a chi parte da queste zone possono essere chiesti test preventivi e quarantena all'arrivo. Il governo oggi vede i sindacati sul Recovery Plan

Tg3web : In Gran Bretagna i decessi per covid hanno superato il numero di 1800 nelle ultime 24 ore. In parallelo si guarda a… - Agenzia_Ansa : Covid, nelle ultime 24 ore 16.146 positivi e 477 morti. Eseguiti 273.506 test (156mila molecolari, 116mil antigenic… - Agenzia_Ansa : #Covid: 16.310 positivi, 475 le vittime nelle ultime 24 ore #ANSA - Patty12784303 : RT @mentecritica: Sta facendo la scalpore la notizia che in Portogallo c'è un deceduto per covid ogni 7 minuti. Ieri, in Italia, ce n'è st… - LaNauseaSonoio : RT @mentecritica: Sta facendo la scalpore la notizia che in Portogallo c'è un deceduto per covid ogni 7 minuti. Ieri, in Italia, ce n'è st… -